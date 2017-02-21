(Görüntülü Haber) Çin’in silah ihracatı yüzde 74 arttı

Çin'in son beş yıllık dönemdeki silah ihracatının yüzde 74 arttı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı uluslararası silah ticaret raporunda, Çin'in silah ihracat hacmini 2012-2016 yıllarında bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 74 arttırdığı kaydedildi. Rapora göre, dünya silah ticaretindeki payını söz konusu dönemlerde yüzde %3,8'den %6,2'ye yükselten Çin, Rusya ve ABD'nin ardından dünyanın en çok silah ihraç eden üçüncü ülkesi oldu. Ülke, silah ihracatının yüzde 60'lık bölümünü Pakistan, Bangladeş ve Myanmar'a yaptı. Afrika ise Çin'in silah ihracatından yüzde 22 pay aldı. Enstitüye göre ayrıca, artan ekonomik güç ve sanayi altyapısıyla yerli üretim payı yükseldi. Böylece, Çin’in silah ithalatı 2012-2016 yıllarında bir önceki beş yıllık döneme oranla yüzde 11 azaldı. Pekin yönetimi, silah ithalatında en çok Rusya, Ukrayna ve Fransa'ya dayandı. Nakliye uçakları, helikopterler ve uçak motoru gibi kritik parçalar Çin'in rağbet gösterdiği askeri ürünler oldu.