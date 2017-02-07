(Görüntülü Haber) Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon doların altına düştü

Sadi Kaymaz / Pekin, 7 Şubat, () - Çin'in döviz rezervleri 2011 yılından bu yana ilk kez, psikolojik eşik olarak değerlendirilen 3 trilyon dolar seviyesinin altına düştü. Çin merkez bankası PBOC'ye bağlı Devlet Döviz İdaresi'nce bugün akşama doğru yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin Ocak ayında 12.3 milyar dolar azalışla 2.99 trilyon dolara indiği bildirildi. Böylece, Çin'in elinde bulunan döviz rezervlerinin miktarı 2011 yılının başından bu yana ilk kez 3 trilyon doların altına geriledi. 2 yılda 1 trilyon dolar rezerv eridi Dünyanın en yüksek döviz rezervine sahip ülkesi olan Çin'in kasasındaki miktar, 2014 yılında 4 trilyon doları aşmıştı. Rezervler, son iki yılda 1 trilyon dolar eridi. FED'in faiz artırım projeksiyonuyla başlayan sermaye çıkışları, Trump'ın başkanlığa seçilmesinin piyasalarda yarattığı etkiyle birlikte son aylarda ülkede kaygıya neden oldu. Kaygılar, Çin hükümetini yurtdışına yapılan döviz transferlerini daha sıkı denetlemeye sevk etti.