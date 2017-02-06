Said Kaymaz / Pekin, 6 Şubat () - Çin'de dün bir masaj salonunda çıkan yangın 18 kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda kişi alevlerin aniden sardığı binadan atlayarak canını kurtardı. Çin'in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Tiantai ilçesindeki bir masaj salonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangında 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, altı katlı bir binanın ilk iki katında faaliyet gösteren masaj salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının hızla büyüdüğünü kaydetti. Televizyon, yangının itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte tamamen söndürüldüğünü belirtti. Sosyal medyada yer alan videolarda, alevlerin sardığı binadan can havliyle atlayanların olduğu görüldü.
(Görüntülü Haber) Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti
Said Kaymaz / Pekin, 6 Şubat () - Çin'de dün bir masaj salonunda çıkan yangın 18 kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda kişi alevlerin aniden sardığı binadan atlayarak canını kurtardı. Çin'in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer...
06 Şubat 2017 Pazartesi 12:49
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