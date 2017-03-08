(Görüntülü Haber) Çin-ABD rekabeti Ay’a uzanıyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 8 Mart () – ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’dan bir an önce Ay’a gidilmesini istemesinin ardından Çinliler harekete geçti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay’dan numune getirmek için tasarlanan Chang’e 5 adlı uzay aracının son testlerin ardından kısa süre sonra fırlatmaya hazır hale geleceğini açıkladı. Renmin Rebao gazetesine konuşan Ay Araştırmaları Programı yetkilisi Hu Hao, uzay aracının Ay’dan numune toplayıp havalandıktan sonra yüksek hızla yeniden atmosfere girmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu Çin’in en karmaşık ve zor uzay görevlerinden biri olacak” dedi. ABD Başkanı Trump’ın kısa süre önce Ay’a dönme arzusunu dile getirdiğine dikkat çeken Science and Technology Daily, “Ülkemiz de bir dizi uzay araştırma planı ilan etti. Uzayın derinliklerine yürüyen insanoğlu için Ay ilk duraktır” yazdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, göreve geldiğinden bu yana sık sık uzay araştırmalarının önemine dikkat çekerek, ülkesinin bu alanda dünya gücü olması gerektiğini vurguluyor. Bu doğrultuda, 2018 yılında Ay’ın karanlık yüzüne ilk kez uzay aracı indirilmesi planlanıyor. Çinli taykonotların önümüzdeki 20 yıl içinde Ay’a ayak basacağı tahmin ediliyor. Uzay yatırımlarına büyük bütçeler ayıran ülkenin hedefinde Mars da yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, NASA’dan Ay’a astronot gönderme planını erkene almasını istemişti. NASA, dev boyutları sebebiyle süper roket olarak nitelenen SLS aracılığıyla 2021 yılında Ay’a insan göndermeyi planlıyordu. 120 metreye yakın uzunluğuyla, SLS’in 2018 yılında ilk kez uzaya fırlatılması, bu fırlatmanın başarılı olması halinde 2021 yılında Ay’a astronot taşıması bekleniyordu. Trump’ın çağrısının ardından NASA’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.