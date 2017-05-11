(Görüntülü Haber) Chomsky: "Dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon, Cumhuriyetçi Parti"

İstanbul, 11 Mayıs, () - ABD'li düşünür Chomsky, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin tarihteki en tehlikeli organizasyon olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın asıl zararını kendi ülkesine değil, dünyaya vereceğini söyledi.





İngiliz BBC kanalına mülakat veren Noam Chomsky, Newsnight programında Evan Davis'in sorularını yanıtladı ve Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti'yi dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon olarak tanımlayıp, bu partinin insanlığın geleceğini tehlikeye attığını belirtti.





Chomsky ayrıca, mevcut Amerikan yönetiminin getirdiği en önemli neticenin, Trump'ın reddettiği küresel iklim değişikliği sorunu olacağını söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliği ile ilgili raporların ve yapılan değerlendirmelerin sahte ve yalan olduğunu iddia ederek, kendisinden önceki ABD Başkan Obama'nın bu tehditle ilgili imzaladığı düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.