(Görüntülü Haber) Cenevre’deki tarihi Kıbrıs uluslararası konferansı başladı (2)

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından bugün, Güvenlik ve Garantilerin ele alınacağı Kıbrıs ile ilgili uluslararası konferans gerçekleştiriliyor. Görevine yeni başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferans öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastastasiadis ile bir araya geldi. Uluslararası Kıbrıs konferansına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katıldı. BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferans arasında basın toplantısı düzenleyecek.