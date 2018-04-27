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(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: OIC ve AB arasında bir forum düzenlenmesini teklif ettik

İstanbul, 27 Nisan () - İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, Avrupa Briliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini...

İstanbul, 27 Nisan () - İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı sıfatıyla, Avrupa Briliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Kudüs konusunu görüşecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir forum düzenlenmesini önerdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, OIC ve AB arasında bir toplantı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna, "Bir forum düzenlenmesini teklif ettk. Bunun hangi düzeyde olacağı, hangi konuları içereceği ve zamanlaması konuları görüşülecek. Biz bugün sonbaharda İstanbul'da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak avrupa da buna sıcak bakıyor" diyerek yanıtladı.

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