Gülten Özbey / Paris, 15 Ocak, () - Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile çalışma yemeğinde güncel gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun Fransa temaslarını sonlandırarak ülkeden ayrıldığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi (2)
Gülten Özbey / Paris, 15 Ocak, () - Ortadoğu Barış Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, Paris ziyaretinde Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani ve Suudi Arabistan...
15 Ocak 2017 Pazar 18:57
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