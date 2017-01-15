(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu Fransa’da ikili görüşmelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na katılmak üzere Fransa’ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge...
15 Ocak 2017 Pazar 16:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı’na katılmak üzere Fransa’ya gitti. Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Gerorge Vella ve Libya Dışişleri Bakanı Siyala ile ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault ile de Ortadoğu Barış Konferansı kapsamında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.