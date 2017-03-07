(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Bu sistematik engellemeler bağlarımızı koparamaz (2)

(Ek bilgilerle) Hamburg, 7 Mart, () - Hamburg'da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sistematik bir engellemeyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu’nun rezidansında konuşma yaptı. Çavuşoğlu katılımcılara, İstanbul ve Antalya'daki buluşmalarda bir araya geldikleri vatandaşların, Başbakan Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu daha büyük mekanda buluşmak, açık havada vatandaşları üşütmek istemediklerini, çevredekileri de sesle rahatsız etmek istemediklerini ancak bunun sorumlusunun, toplantıları engelleyenler olduğunu belirtti. Üç görüşme salonunun iptal edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüğümüz, dost görmek istemediğimiz bir ülkedir ama Almanya'nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz," dedi. "Demokrasi dersi vermeyin" "Bize insan hakları ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayın," diyerek Almanya hükümetine seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Almanya'dan, İsveç'ten gelip Türkiye'deki vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, "Engellemeler bağlarımızı koparamaz" dedi. Çavuşoğlu Alman hükümetine "Lütfen bu yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin. Bizim Almanya'daki seçimlerde hiç baskı yaptığımızı, yönlendirme yaptığımızı gördünüz mü? Biz dost bir ülkenin iç siyasetine karışmama prensibi edindik" diye seslendi. Kendilerinin hiçbir zaman Almanya'nın aleyhine Türk vatandaşlara bir söylemde bulunmadıklarını, aksine entegre olmasını telkin ettiklerini vurguladı. Almanya'da evet diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor, diyen Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen ırkçılığı dikkat çekerek, yarın Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşeceğini ve bu durumu dile getireceğini ifade etti. Türkiye yurt içindeki mültecilere ve dünya çapındaki muhtaçlara gerçekleştirdiği insani yardımlara değinen Çavuşoğlu, Avrupa'yla ilişkileri güçlendirmek istediklerini açıkladı. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, Almanya aleyhine hiçbir hamle yapmadıklarını söylediğini belirten Çavuşoğlu, bu konuda kendisine bir örnek bile veremediklerini aktardı. Türklerin Avrupa'da hiçbir radikalleşme örneği göstermediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü bizim dinimiz radikalleşmeye karşı, İslam dini barış dinidir. DİTİB ve Diyanet İşleri sayesinde radikalleşme olmadı" dedi. "Cumhuriyet gidiyor ama yüzüncü yıla gidiyor," diyen Çavuşoğlu, muhalefetin Atatürk'ten ve cumhuriyetten beslendiğini ancak cumhuriyetin yüzüncü yılı için hiçbir proje ortaya koymadığını savundu.