Nafiz Albayrak / New York, 5 Ocak, () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Nafiz Albayrak / New York, 5 Ocak, () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
05 Ocak 2017 Perşembe 23:59
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