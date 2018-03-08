(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Avusturya ile ilişkilerde daha pozitif bir atmosfer istiyoruz (1)

İstanbul, 8 Mart () - Avustruya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile bir ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı ilişkilerde daha pozitif bir atmosfer yaratılmasını istediğini söyledi. Görüşmede ikili ilişkilerimizde hangi adımları atabiliriz, var olan sorunları nasıl aşabiliriz, sorularına yanıt aradıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "İlişkileri her alanda güçlendirebiliriz, siyasi ve ekonomik ilişkilierimizi iyiletirip artırabiliriz, ticareti artırabiliriz, iki ülke arasında terörle ücadele ve güvenlik konusunda askeri alanda ve hatta savunma sanayi konusunda ilişkilerimizi geliştirmek için fırsatlar var" dedi. 2 Mart tarihinde gerçekleştirilen Balkanlar İstişare Toplantısı'nı hatırlatan Çavuşoğlu,"Balkanlarda ve diğer konularda birbirimizi rakip değil ortak olarak görüyoruz" dedi. Bazı konsolosluk meseleleri ve terörle mücadele konularını değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri avrupada kendilerini cennette hissetmemeli ve teröristler ve terör örgütleri her yerde aynı muameleyi görmelidir" dedi. "Çifte vatandaşlık konusunda Türklere başka diğer ülke vatandaşlarına başka muamele doğru ve insani değildir" diyen Çavuşoğlu, bu konu ile ilgili gösterilen anlayış ve yapılan çalışmalar için teşekkür etti.