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(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Ateşkes ihlali devam ederse mutabakat çöker (1)

New York, 6 Ocak, () – Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ateşkesin garantörleriyiz. Ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çöker” dedi. New York’ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana’daki görüşmenin...

New York, 6 Ocak, () – Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ateşkesin garantörleriyiz. Ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çöker” dedi. New York’ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana’daki görüşmenin temelini BM Güvenlik Konseyi ve Cenevre görüşmelerinin oluşturacağını ifade etti. “Astana görüşmeleri, Cenevre sürecinin yeniden başlaması için vesile olacak. Biz ve muhalefet samimiyiz. Temkinliyiz, gerçekçiyiz” diyen Çavuşoğlu, Ateşkesin devam etmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinerek, ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs’ta da Türkiye’nin garantörlüğünün önemine değinen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin endişelerini de anlamak istiyoruz” dedi. “Ateşkes İhlallerine Karşı Mutabıkız” Ateşkes ihlallerini Rusya’yla birbirlerine anlık olarak paylaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz ateşkesin garantörleriyiz. İhlallere karşı yaptırım uygulama konusunda mutabakat var” dedi. Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çökebileceği belirtti.

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