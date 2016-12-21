(Görüntülü Haber) Büyükelçinin katili birkaç gün önce sergide keşif yapmış
Rusya'da yayın yapan REN TV Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinayeti işlemeden önce olay mahalline gelip keşif yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı.
21 Aralık 2016 Çarşamba 20:23
Rusya'da yayın yapan REN TV Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinayeti işlemeden önce olay mahalline gelip keşif yaptığını gösteren görüntüleri yayınladı.
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