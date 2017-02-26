(Görüntülü Haber) Büyükelçi Yıldız'dan Irak Türkmen Cephesi'ne ziyaret

Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak 26 Şubat () - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Türkmen Cephesi'nin Bağdat'taki ofisini ziyaret ederek, Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve beraberindeki heyeti Irak Türkmen Cephesi genel başkanı milletvekili Erşet Salihi, Irak Türkmen Cephesi başkan yardımcısı milletvekili Hasan Turan, Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu ve Türkmen Kardeşlik Ocağı başkanı Dr. Necdet Beyatlı karşıladı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türkmen yetkililer son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası Yıldız ile Salihi ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamada bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız , "Türkmenler, Irak ile Türkiye arasında bir bağ ve köprüdür. Bu bağ ve köprünün daha da kuvvetlenmesini arzu ediyoruz." dedi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı milletvekili Erşet Salihi de Türkiye'nin insani alanda hiçbir fark gözetmeksizin tüm Iraklı göçmenlere yardım elini uzatmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin tüm Iraklılar ve özellikle Türkmenlere yönelik sürekli desteğinden dolayı minnettarız." dedi.