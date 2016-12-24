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(Görüntülü Haber) BM kararına İsrail'den tepki

Nafiz ALBAYRAK / NEW YOK-ABD,() - İsrail'i uluslararası alanda zora sokan BM Güvenlik Konseyi kararından sonra bir açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, "Güvenlik Konseyi bugün yerleşimlerin yasal bir geçerliliğinin...

Nafiz ALBAYRAK / NEW YOK-ABD,() - İsrail'i uluslararası alanda zora sokan BM Güvenlik Konseyi kararından sonra bir açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, "Güvenlik Konseyi bugün yerleşimlerin yasal bir geçerliliğinin bulunmadığı konusundaki görüş birliğini yeniden teyit etti. Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık elli yıldır özel ve resmi ortamlarda yerleşimlerin durdurması gerektiği yönünde bir mesaj gönderdi“ dedi. İsrail hükümeti, ABD'nin veto hakkını kullanmaması sonucu Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen kararı tanımayacağını açıklarken, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon "Bu karar tasarısına evet derken aslında hayır dediniz. Siz görüşmelere hayır oyu verdiniz, ilerleme kaydetmek için hayır oyu kullandınız, İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi bir hayat için bir şans seçtiniz ve barış olasılığına hayır oyu verdiniz" diye konuştu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, "Konseyin kabul ettiği karar, Filistin devletinin ebedi başkenti Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki İsrail yerleşimlerinin yasal olarak geçerliliği bulunmadığını gösteriyor" dedi.

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