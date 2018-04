(Görüntülü Haber) BM Güvenlik Konseyi Suriye için toplandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan () - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili olarak New York'ta gündem dışı ve acil olarak toplandı. Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri Fransa, ABD, İngiltere ile geçici üyeler Hollanda, İsveç, Peru, Polonya ve Fildişi Sahili'ni daimi temsilcilerinin talebi üzerine gerçekleşen toplantıda gergin anlar yaşandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Canavarca saldırılara karşılık verileceğini" söyledi. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi konuşmaya başlayınca ABD, İngiltere ve Fransa Daimi Temsilcileri, Güvenlik Konseyi salonunu terk etti. HALEY: ABD GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley konuşmasında "Rusya'nın engellemeleri, böyle saldırılarla karşı karşıya olduğumuzda bizi rehin alamayacak. ABD, Suriye halkına kimyasal silah savuran canavarı bulmaya ve sorumluğunu ödetmeye kararlı" dedi. Uluslararası toplumun bir dönem kimyasal silahlara karşı ortak tavır takınmayı başardığını ancak şimdi ise bunu olağan saymanın eşiğine geldiğini belirten Haley, "Uluslararası toplum böyle bir şeye izin vermemeli. Ölü bebeklerin fotoğraflarını göstermenin ötesindeyiz artık, vicdani itirazların da ötesindeyiz. Dünyanın adaleti görmesi gereken zamana ulaştık. Tarih bu yaşananları Güvenlik Konseyi'nin görevini yerine getirdiği ya da Suriye halkını korumada görevindeki başarısız olduğu an olarak kaydedecektir. Her iki durumda da ABD gerekli cevabı verecektir" diye konuştu. RUS TEMSİLCİ: SURİYE'YE KARŞI İFTİRA, HAKARET, ŞANTAJ VE TEHDİT ABD'nin, kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye rejiminin yanı sıra sorumlu tuttuğu Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Alekseevich Nebenzia ise, Haley'in söylemlerini egemen bir devlet olan Suriye'ye karşı iftira, hakaret, şantaj ve tehdit söylemleri içerdiğini savundu. Rusya'nın da tehdit edildiğini söyleyen Nebenzia, "Bu söylemler Soğuk Savaş zamanında kabul edilebilir söylemlerin bile ötesine geçti. O dönemde bile kimse bu tür söylemlerde bulunma özgürlüğünü kendisinde bulmadı" dedi. BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ MİSTURA, "ÇATIŞMA VE ŞİDDETİN BEDELİNİ EN AĞIR SİVİL HALK ÖDÜYOR" Toplantıya video konferans yoluyla Cenevre'den katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura da çatışma ve şiddetin bedelini en ağır sivil halkın ödediğini söyledi. Şiddetin azalması yerine arttığının görüldüğünü ifade eden De Mistura, "Bugün bizim önceliğimiz sivilleri savaştan, çatışmadan, kimyasal silahlardan, açlıktan koruma olmalıdır" dedi. Suriye'de yaşanan saldırı için kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirten De Mistura, yaşananların yalnızca bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği sorunu olmaktan çıkıp uluslararası bir boyuta ulaşmasından endişe duyduğunu belirtti. SURİYE TEMSİLCİSİ KİMYASAL SİLAH İDDİALARINI REDDETTİ Toplantıda konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise Suriye'nin elinde herhangi bir kimyasal silah bulunmadığını savundu. Caferi, "Bugün, Washington, Paris, Londra, Riyad, Doha gibi başkentlere IŞİD, Al Nusra Cephesi, Jeish Al-Islam, Faylaq Ar Rahman ve öteki terör örgütlerine Suriyeli sivillere karşı kullanılması için zehirli kimyasal maddeler sağlamalarından dolayı doğrudan suçlama yapıyoruz. Ayrıca bunları kıyım yapmakla, Suriye yönetimini kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle düzmece kanıtlar üretmekle ve ülkeme karşı bir saldırı atmosferi yaratmakla da suçluyoruz" dedi.