(Görüntülü Haber) BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide: Cenevre’ye ihtiyaç var

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Eide, liderler arasında başlattığı mekik diplomasisi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya geldi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı toplantının ardından basına açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. EIDE: “Çözüm yönündeki kararlılık ve her iki liderin bunu Cenevre’ye taşıma isteği iyi haber” BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs konusundaki iyi haberin, her iki liderin de soruna çözüm bulunması yönündeki kararlılığı ve bunu Cenevre’ye taşıma isteği olduğunu söyledi. Her iki liderin Cenevre Konferansı’nda izlenecek yöntem konusunda birbirinden çok uzak fikirlere sahip olduklarını belirten Eide, bu anlamda mekik diplomasisinin önemli olduğunu fakat derine indikçe işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Tarihte, ilk kez her iki liderin de gerçekten tüm konuları çözmek için son bir konferansa gitme konusunda kararlılık gösterdiğini söyleyen Eide, kendisinin de bunun en iyi şekilde anlaşılması ve kurulmasını sağlamak için elinden geleni yaptığını anlattı. Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in “Eide önerisi” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, Eide, kendisinin liderlerin pozisyonlarını dinleyerek, ortak bir zemin bulmaya çalıştığına işaret ederek, basının isterse buna bir öneri diyebileceğini ancak bağımsız bir BM önerisinin söz konusu olmadığını kaydetti. Kendisinin esasa yönelik değil, haziranda bir Cenevre toplantısı olup olmayacağını belirlemek adına izlenecek yöntemle ilgili girişim yaptığını dile getiren Eide, her iki liderin de sürecin başarısızlığa uğramasının dramatik sonuçları olacağını ve kimsenin süreci sonlandırmak istemediğini bildiklerini, fakat daha gidilecek uzun bir yol olduğunu ifade etti. Eide, başka bir soruya karşılık, liderlerin bütünlüklü bir pazarlığın gerekli parçasının “Güvenlik ve Garantiler” konusundaki netlik olduğu konusunda anlaştıklarını belirterek, burada sadece yabancı askerler ve garantilerin söz konusu olmadığını, aynı zamanda adadaki her halkın ve bireyin bugün ve gelecekte kendini her anlamda güvende hissedebilmesinden bahsedildiğini kaydetti. Güvenliğin yönetimsel bazdaki boyutlarının yanısıra, iç ve dış unsurları olduğunu kaydeden Eide, bazı detaylı fikirleri ortaya koyduklarını, bunların kabul gördüğünü fakat buna karşın bunlar üzerinde anlaşma olmadığını belirtti. Eide, “İşte bu yüzden Cenevre’ye ihtiyaç var. Bu konular sadece Cenevre’de ele alınabilir çünkü Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ı ve özel rolü dolayısıyla AB’yi de ilgilendirir.” şeklinde konuştu. Espen Barth Eide, başka bir soruya karşılık, bir yararı olduğuna inandığı sürece devam edeceğini ve mekik diplomasisini sürdüreceğini belirtti ve bu görüşmeler oldukça da umudun olacağını kaydetti.