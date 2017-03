(Görüntülü Haber) BM'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlaması

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Amerikalı ünlü oyuncu, BM İyi Niyet Elçisi Anne Hataway, burada yaptığı konuşmada gerek iş yerlerinde gerekse evlerde toplumsal cinsiyet baskı ve kalıplarının kırılması gerektiğini söyledi. Amerikalı şarkıcı Jayna Brown'ın 'İsyan Et' şarkısıyla başlayan etkinlikte konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, dünyada kadınların yeri ile ilgili olarak özlem ve gerçeklik arasında derin bir boşluk olduğunu belirterek, "Kadın hakları ve olanakları her yerde sürekli tehdit altında. Cinsiyet ayrımcılığı ve kadın düşmanlığı giderek yayılıyor. Her yerde gelenekler kültürel değerler ve din, kadınları kızları geride bırakmak için kullanılıyor. Kadınların kendi bedenleri üzerindeki hakları sorgulanıyor ve küçük düşürülüyor. Kadınlara ve kızlara yönelik şiddet sürekli bir salgın halini alıyor" dedi. Dünyada 244 milyon göçmen ve 19.6 milyon mültecinin yarısının kadın olduğunu belirten Mohammed, BM'nin kadın erkek eşitliğini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Hataway'dan cinsel eşitlik çağrısı Amerikalı ünlü oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Anne Hataway de yaptığı konuşmada, gerek iş yerlerinde gerekse evlerde toplumsal cinsiyet baskı ve kalıplarının kırılması gerektiğini söyledi. Kadınları özgürleştirmek için erkekleri özgürleştirmek gerektiğini söyleyen Hataway, "Kadınların ve kızların eve ve aileye baktıkları varsayımı ve yaygın uygulaması, yalnızca kadınlara karşı ayrımcılık yapmakla kalmayıp aynı zamanda aileye, topluma erkeklerin katılımını sınırlayan inatçı bir klişedir. Bu kısıtlamalar, kendileri ve çocuklar için geniş kapsamlı ve önemli etkiler oluşturmaktadır. Bunu biliyoruz. Peki, neden babalara gereken değeri vermiyoruz ve annelere aşırı yükleniyoruz" dedi. Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yayınladığı mesajda "Kadınların ve kızların katılımı olmadan hiçbir amaca ulaşamayız. BM bunun için çalışıyor, bize katılın" dedi.