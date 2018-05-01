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(Görüntülü Haber) Birleşik Krallık?ta işçiler kemer sıkma politikalarını protesto ediyor

Celal Sönmez / Londra, 1 Mayıs () ? Birleşik Krallık?ta Londra?daki 1 Mayıs kutlamalarında işçiler kemer sıkma politikalarını protesto ediyor. Brexit, Grenfell Tower yangını ve Windrush skandalının da protesto edildiği gösteriler, çalışma...

Celal Sönmez / Londra, 1 Mayıs () ? Birleşik Krallık?ta Londra?daki 1 Mayıs kutlamalarında işçiler kemer sıkma politikalarını protesto ediyor.
Brexit, Grenfell Tower yangını ve Windrush skandalının da protesto edildiği gösteriler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin ülke genelinde grevleriyle eş zamanlı gerçekleştirildi. Sosyal konutlar ve sağlık hizmetleri de yine göstericilerin eleştirdiği kamu hizmetlerinden.
Göstericiler Londra?nın merkezinde birçok sendika liderinin konuşma yapacağı Trafalgar Meydanı?na doğru kentin farklı yerlerinden bandolar eşliğinde döviz ve afiş ve bayraklarla yürüdüler. CHP İngiltere Birliği de yürüyüşe katılan gruplar arasındaydı. (Fotoğraflı)
 

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