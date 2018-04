(Görüntülü Haber) Birleşik Krallık Brexit sonrasının "ticari birlikleri"ne hazırlanıyor

Faruk Zabcı - Celal Sönmez / Londra, 19 Nisan () - Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaya hazırlanırken, Londra’da başlayan Birleşik Krallık Milletler Topluluğu (Commonwealth) Hükümet Başkanları Zirvesi (CHOGM) ile eski Britanya İmparatorluğu’nda yer alan ülkelerle ticari yakınlık kurmayı hedefliyor.



Zirve’de bir konuşma yapan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, üye ülkeler arasındaki ticaretin dünya ticaret hacminin 5’te birini oluşturduğuna dikkat çekerek “Bu başarımızı yeni bağlantılarla daha fazla geliştirmeliyiz” dedi.



Londra hükümeti, Commonwealth ülkeleri arasında ortak dile dayalı ticaretin ve yardımlaşmanın artırılmasına yönelik bir rapor sundu. Birleşik Krallık’nin söz konusu ülkelerle ticaret hacminin hızlı sevkiyat koşulları olmaması nedeniyle AB ile olan ticaret hacminden çok daha kısıtlı olacağı değerlendirmesi yapıldı.



Toplam 53 ülkeden oluşan Birleşik Krallık Milletler Topluluğu’nun devlet başkanları her yıl Birleşik Krallık’nin başkenti Londra’da düzenlenen zirvede bir araya geliyor. Ağırlıklı olarak üye ülkelerin demokratik gelişiminin ele alındı zirve bu yıl üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine odaklanıyor.



Birleşik Krallık Milletler Topluluğu tarafından yayınlanan rapora göre, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 2020 yılına kadar yüzde 17 artış göstererek yıllık 700 milyar dolara ulaşması bekleniyor.



Raporda, Brexit’in Birleşik Krallık ekonomisine olumsuz etki yapacağı belirtilirken Brexit’in aynı zamanda Birleşik Krallık Milletler Topluluğu ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için de bir fırsat doğuracağı vurgulandı.



Times gazetesine bir röportaj veren Birleşik Krallık Milletler Topluluğu Yatırım Konseyi Direktörü Jonathan Marland, “Birleşik Krallık’nin üye ülkeleri serbest ticarete ikna edememesi halinde Londra hükümeti görevini yapamamış olacak” dedi.



The Economist dergisi ise Birleşik Krallık Milletler Topluluğu’nun Birleşik Krallık’yi Brexit’in getireceği olumsuz etkilerden kurtarmaya yetmeyeceğini belirterek üye ülkelerle ticaretin AB ile yapılan ticaretin yerini alabileceğini düşünmenin “hayalcilik” olacağı yorumunu yaptı. (Fotoğraflı)