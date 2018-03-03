(Görüntülü Haber)Beyaz Saray'da kırmızı alarm

Nafiz ALBAYRAK (3 Mart) - New York / ABD'de gerilimli anlar yaşanıyor. Beyaz Saray'da kırmızı alarm verildi. Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi. İçerde yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı. Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor. başkan Trump'ın içeride olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.