(Görüntülü Haber) Berlin saldırısı başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı

Ahmet YILDIRIM, KÖLN () - Berlin'de Noel panayırına TIR'la yapılan ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıya dair yeni bir video yayınlandı. Saldırı anı ve insanların panikle kaçışmaları bir otomobilin yol kamerasınca kaydedildi.

23 Aralık 2016 Cuma 11:28