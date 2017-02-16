(Görüntülü Haber) Berlin Büyükelçiliği’nden öğrencilere ödül

Nürnberg’de Türk toplumunun eğitime verilen önemi belirtmek amacı ile lise düzeyinde başarılı olan öğrencilere, Berlin Büyükelçiliği tarafından ödül verildi. yıl Nürnberg Başkonsolosluğu görev bölgesinde, Hof lisesinden Fatma Bayram ile Roth Lisesinden Ali Döner bu yıl ödül aldı. BAŞKONSOLOS KÜL TEBRİK ETTİ Nürnberg Başkonsolosluğundaki törende, Fatma Bayram ile Ali Döner’in aileleri, Eğitim Ataşeliği vekili Muavin Konsolos Mesut Doğan, Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu ile konsolosluk mensupları hazır bulunurken, Başkonsolos Yavuz Kül, hem öğrencileri hem de ailelerini tebrik etti. CEP TELEONU HEDİYE EDİLDİ Başkonsolos Yavuz Kül, Tıp okuyan Fatma Bayram ile Fizik okuyan Ali Döner’e birer başarı belgesi yanı sıra, cep telefonu hediye etti. Başkonsolos Kül, konuklarına çay ve pasta ikramında bulundu