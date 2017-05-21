(Görüntülü Haber) Berlin Başkonsolosluğu’nda Türk-Alman Meslek Eğitim Fuarı düzenlendi

Mahmut Tosun / Berlin, 21 Mayıs, () - Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’nda Türk-Alman Meslek Eğitim Fuarı düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen, Berlin’de bulunan farklı büyüklükteki 40’a yakın şirket, kurum ve kuruluşun temsil edildiği etkinlikte gençlerimiz ve aileleri, Berlin’deki mesleki eğitim olanakları hakkında yetkililerden bilgi alma imkanı buldular. Bazı katılımcı firmalar gençlere doğrudan başvuru imkanı sağladı.





3. Türk-Alman Meslek Eğitim Fuarı, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu ve Federal İş Ajansı (BfA) tarafından ortaklaşa düzenlenmekle birlikte, Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), Türk-Alman Sanayi Ticaret Odası (TD-IHK) ve Berlin Zanaatkârlar Odası (HWK) tarafından da desteklendi. Fuara, Mercedes Benz, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn), AOK Sağlık Sigorta Şirketi gibi büyük firmaların yanı sıra, Berlin’de faaliyet gösteren orta ölçekli çok sayıda Türk ve Alman şirket de katıldı.





Başkonsolos Çelik: Meslek eğitimine yeterli önem verilmiyor





Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, ’ya yaptığı açıklamada, Almanya'da doğup büyüyen Türk gençlerinin meslek eğitimine, zaman zaman bilgisizlikten de kaynaklanan nedenlerle yeteri kadar önem vermediğini söyledi. Çelik, Berlin konsolosluğu olarak, üç senedir düzenledikleri bu fuarla, gençlerimizi meslek eğitimi sunan önemli firmaların temsilcileriyle bir araya getirerek, birinci ağızdan bilgi edinebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.





Fuarın açılışında bir konuşma yapan Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu Berlin Başkanı Bernd Becking de, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğuyla birlikte düzenledikleri bu etkinliği çok önemsediklerini söyledi. Berlin ekonomisi ve Berlinli işletmeler olarak gençlere iyi birer meslek eğitim imkânı sağlamak istediklerini vurgulayan Becking, bunun hem Berlin ekonomisinin hem de gençlerin yararına olacağının altını çizdi. Becking bu sene Berlin’de halen 7500 boş meslek eğitim alanı olduğu bilgisini verirken, bu büyük şansın değerlendirilmesini istedi.





Berlin’de faaliyet gösteren Meslek Eğitim Okulu BWK’ nın müdürü Nihat Sorgeç de yaptığı açıklamada, Türk gençlerinin okulu bitirdikten sonra önce meslek eğitimi almalarının, ardından da şayet isterlerse üniversiteye devam etmelerinin daha isabetli olacağını söyledi.





Mesleki Eğitim Borsası çerçevesinde, misafirlere konsolosluk bahçesinde canlı müzik sunumları ve yiyecek-içecek ikramı da yapıldı.