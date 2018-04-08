Başbakın Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakın Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi
Başbakın Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.
08 Nisan 2018 Pazar 15:30
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