Özgür AltuncuValletta, - Maltayı resmi olarak ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Binali Yıldırım programına başladı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Maria Louies Preca ile bir araya geldi. Başbaşa ve heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım’ın Malta temasları
Özgür AltuncuValletta, - Maltayı resmi olarak ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Binali Yıldırım programına başladı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Maria Louies Preca ile bir araya geldi. Başbaşa...
17 Şubat 2017 Cuma 12:51
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