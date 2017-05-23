(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım’dan Gürcistan ziyareti

İstanbul, 23 Mayıs () – Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Binali Yıldırım Türkiye ve Gürcistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı sebebiyle Gürcistan’ı ziyaret etti. Toplantıda, 19 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen birinci YDSK Toplantısında alınan karar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı ve ikili ilişkilerin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek anlaşmalar yapılacağı duyuruldu. Başbakan Yıldırım, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ile görüşmesi sonrasında Gürcistan’daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.