IRAK () - Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti (2)
IRAK () - Temasları kapsamında Erbil'de bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile birlikte Erbil-Musul cephe hattinda bulunan Zertek Dağı'nda Peşmergeyi ziyaret etti.
08 Ocak 2017 Pazar 15:58
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