(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz (4)

Başbakan Binali Yıldırım, Dusseldorf'ta "Memleket sevdalıları Evet Diyor" programında konuştu. "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye etkin bir şekilde devam edeceğiz. Her birinizin çok yüksek özgüvene sahip olmanızı istiyorum." diyen Başbakan Yıldırım "gurbette olan direncinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağı yüreğinize nakşettiğiniz için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım yurtdışındaki pasaport harçları çok yüksekti indirin dediniz indirdik mi? sorusuna kalabalıktan Evet yanıtını aldı. Referandum seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar için oy verme tarihini de açıklayan Başbakan "Yurt dışında 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Oy verme işlemi 27 Mart'ta başlayacak." dedi. "Ayın ve yıldızın rengi burda onlar bağımsızlığımızın sembolü onlar şehitlerimizin işaretleridir" diyen Yıldırım 15 Temmuz akşamı yaşananlara da değindi. Yıldırım, "15 Temmuz akşamında Hükümetimiz dik durdu, Vatandaşlarımız Darbecilere darbeyi vurdu. O gece bu büyük millet zafer kazandı ama birileri büyük bir hayal kırıklığı içine girdi. Siz onların kim olduğunu bilirsiniz." Bu milleti hiç kimse dize getiremez, işte burası bunun ıspatıdır." dedi. "FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyada sığındıkları yerden getirip hesap soracağız" diyen Yıldırım, "Türkiye'ye ders verme günleri geri kaldı Türkiye parmak sallamakla hizaya gelecek ülke değildir."