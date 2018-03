(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Türkiye Bosna Hersek’in NATO üyeliğini destekliyor (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart () – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Bosna Hersek’te, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi ve "NATO yeliği konusunda önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerde Türkiye her zamanki gibi Bosna Hersek’in yanında yer alacak ve tam üyeliğini destekleyecektir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Saraybosna'daki görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinin "güzel bir geçmişi ve çok da güzel bir geleceği" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Balkanlar’da istikrarın kalıcı olarak devam etmesi, Bosna Hersek ilişkilerinin ve Türkiye ile diğper Balkan ülkelerinin ilişkilerinin gelişmesine bağlı. Bu anlamda adımlar atıyoruz" dedi ve şöyle konuştu: "Türkiye Bosna Hersek’in NATO üyeliğini destekliyor. "Barışın ne olduğunu Bosna Hersek bilir, Türkiye bilir. "Onun için gelecekte bölgede acıların yaşanmaması için NATO yeliği konusunda önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerde Türkiye her zamanki gibi Bosna Hersek’in yanında yer alacak ve tam üyeliğini destekleyecektir. "Bosna Hersek’in Avrupa Birliği hedeflerinin de gerçekleşmesinin yanındayız. Bunun için de çalışmalar devam edecektir. "İkili ilişkileri daha fazla geliştirmek konusunda neler yapabileceğimizi görüştük. "Enerji, ulaştırma, ticaret, turizm ve tarım alanında yaptığımız işler var ama daha fazla potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim. "Türk yatırımcıları Bosna Hersek’te uzun bir süreden beri var. Ancak, bunların sayısını artırmak arzusundayız ve bu konuda tabii ki yapılması gereken bazı şeyler, giderilmesi gereken kıas vadeli bazı sorunlar var. "Her bir yatırım istihdam yeni iş aş kapısı demek. Bosna Hersek hükümeti de burada ne kadar insana istihdam oluşturursa o kadar iyi olacağının bilincinde. "Ayrıca ikili ticaretimiz de artıyor. Artarken iyi bir şey de oluyor; denge de oluşuyor. Önceden bizin lehimize bir denge vardı. "Bu yıl ilk kez Bosna Hersek’in ihracatrı ithalatın üzerine çıktı. Toplam ticaret hacmine baktığımızda gerçek potansiyeli yansıtmıyor. 617 milyon dolar. Daha önce koyduğumuz 1 miylar euro hedefi için gayret göstermemiz lazım. "Önümüzdeki 5 yıl içinde de serbest ticaret anlaşmasıyla belirlenecek bir sistemle devam etmesini bekliyoruz. "Bugün görüştüğümüz konulardan biri de altyapı ulaştırma projeleridir. Belgrad Saraybosna karayolu projesi bunlardan en önemlisi. "Bosna Hersek Başkanı, Sırbistan Başkanı biraraya geldiği toplantıda bir çalışma başlatılmasına karar verildi. "Her iki kanattan bir ring yolu uklaiştıracak şekilde proje ele alındı ve incelendi ve fizibilitesi yapıldı, ön maliyet hesapları yapıldı. "Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya geldi. FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı bu darbeye karşı Bosna Hersek hükümeti çok hızlı tepki verip destek vermiştir. "Bunun için Bosna Hersek başbakanı ve halkına Türk halkı adına teşekkür ediyorum. "Bu örgüt küresel bir örgüt, 160 farklı ülkede maalesef faaliyetleri var. Şüphesiz Bosna Hersek’te de faaliyetleri var. "Bunların özellikle eğitim ve iş hayatlarının sonlandırılması konusunda gösterilen çabalar için teşekkürler. "Ama öyle ya da böyle başka isimler altında faaliyetleri sürüyor, bu konuda Bosna Hersek’in desteğini istiyoruz. "Kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve sosyal sorumluluk projeleri için de ciddi bir gayret gösteriyor. Bu imkanı bize verdikleri için Bosna Hersek yetkililerine teşekkür ediyoruz. "Balkanların güvenliği Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun güvenliği demektir. Bölge ülkelere büyük sorumlulukl düşüyor. Bu çerçevede başta Bosna Hersek olmak üzere bütün ülkelerle ilişkileri geliştirme niyetindeyiz. "Özellikle Bosna Hersek’in teröre karşı vermekte olduğu mücadele kendi vatandaşlarımızı emniyete almakla kalmıyor, balkanların bir mülteci akınına uğraması ve terör faaliyetlerine maruz kalmasının da önüne geçiyor. "Avrupalı dostlarımız başta olmak üzere tüm ülkelerin yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Bu ziyaretimiz dost ve kardeş Bosna Hersek’le ilişkilerimizin daha da eglişmesi için bir fırsat. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ziyaretine de ciddi bir altyapı oluşturulmasını temenni ediyoruz."