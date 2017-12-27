(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Suudi Kral Selman’la bir araya geldi

İstanbul, 27 Aralık () - Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.
İstanbul, 27 Aralık () - Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.
27 Aralık 2017 Çarşamba 12:49
İstanbul, 27 Aralık () - Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir araya geldi.
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