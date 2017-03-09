(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: "Rum tarafının çözüm için ortaya net bir tavır koyma zamanı gelmiştir"

Ali Ruhluel, Lefkoşa 9 Mart () - Başbakanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım, “Enosis amacıyla düzenlenen plebisitin Rum tarafındaki okullarda anılmasına yönelik karar büyük bir talihsizliktir. Rum tarafı söz konusu kararı tarihi bir olaya basit bir atıf gibi tanımlamış. Bu kararın değiştirilmesine yönelik çağrıya 'Tarihi mi değiştirelim' diye karşılık vermişlerdir. Trajediyi düzeltmeye tabii ki imkan yoktur. Onlardan beklenen gençlerin barış ve birlikte yaşama kültürüyle yetişmelerini sağlamalarıdır. Rum tarafı saldırgan tutumunu maalesef devam ettirmektedir. Bu tutumun müzakere sürecini daha da ileriye taşıyamayacağı bir gerçektir" dedi. "RUM TARAFI NET TAVIR KOYMALI" "Kıbrıs meselesine adil, kalıcı, kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki KKTC'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğiz" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Türk tarafının yoktan sebeplerle oyalanması ve müzakerelerin zamana yayılması artık kabul edilemez bir durumdur. Rum tarafının çözüm için ortaya net bir tavır koyma zamanı gelmiştir." diye konuştu.