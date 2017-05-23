(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: (Manchester saldırısı) “Bu saldırıyı lanetliyorum. Günümüzde kimse benim ülkem güvenli diyemez” (2)

İstanbul, () - Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili ile ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım, “Birkaç yıl içinde ticaret hacmimizi iki katına çıkarma imkan ve potansiyelimiz var. Pasaportsuz iki ülke vatandaşlarının birbirilerini ziyaret etmesi ülkelerimizi birbirine yaklaştıran karardır. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak enerji ve ulaştırma alanında gerçekleştirdiğimiz projeler, işbirliğinin bölgesel anlamda ne kadar anlam taşıdığını göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da ilişkilerimizi daha da derinleştirmek kararlılığındayız. Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerinde Gürcistan toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına zarar gelmemesine önem verir. Gürcistan ile ilişkilerimizin ekonomi altyapı başta olmak üzere ikili işbirliğine dair diğer spesifik boyutlarıyla ilgili olarak bugün ciddi değerlendirmeler yapıp kararlar aldık. İlk olarak ticaret hacmimizi arıttırma yönünde ekonomi bakanlarımız müşterek komitesinin toplantısını sürdürme kararı aldılar. Adli yardımlaşma konusunda da belge imzalandı, siber koruma ve güvenlik konusunda da anlaşma imzalandı. “ dedi. İNGLİTERE’DEKİ TERÖR SALDIRISI Başbakan Yıldırım, “Dün gece Manchester’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, yaralılar oldu. Dost ve müttefikimiz Birleşik Krallığa, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Bu saldırıyı lanetliyorum. Terörden en fazla bedel ödeyen bir ülkeyiz. Terör küresel tehdittir, terörle mücadele de küresel olmalıdır. Günümüzde kimse benim ülkem güvenli diyemez. Böyle denirse terörle mücadelede zafiyet yaşanma ihtimali ortaya çıkar” dedi.