(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Malta'daki Türk Şehitliğini ziyaret etti

Özgür ALTUNCU / Valletta (MALTA), () - MALTA'daki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım Türk şehitliğini ziyaret etti. 1565 yılında Malta kuşatmasında şehit düşen Osmanlı askerleri adına 1874 yılında Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz tarafından yaptırılan şehitliğe çelenk bırakan Başbakan Yıldırım Fatiha okudu. Başbakanı takip eden basın mensuplarının içeri alınmadığı ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım şehitlik anı defterini imzaladı. OSMANLI DURAĞI Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve cami şeklinde bir yerleşke içinde bulunan Osmanlı şehitliği Marsa bölgesinde bulunuyor. Şehitliğin bulunduğu cadde Osmanlı adıyla anılıyor. Malta'daki tek toplu taşıma aracı olan otobüslerin geçtiği şehitlik önündeki durağın adı da Osmanlı.