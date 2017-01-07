(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Irak’ta
Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak’a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım’ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik...
07 Ocak 2017 Cumartesi 11:36
Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak’a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım’ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
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