Erbil, 8 Ocak, () - Irak'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü. Havalimanında Yıldırım'ı Barzani uğurladı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Irak'tan yurda döndü
Erbil, 8 Ocak, () - Irak'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü. Havalimanında Yıldırım'ı Barzani uğurladı.
08 Ocak 2017 Pazar 18:51
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