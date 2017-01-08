IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti. Kabulde, Başbakan Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğunu söyleyerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır." dedi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen siyasetçileri kabul etti
IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti. Kabulde, Başbakan Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir...
08 Ocak 2017 Pazar 10:35
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