Tiflis, 22 Mayıs, () - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere bakanlarla birlikte Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e indi. Yıldırım ve beraberindekileri havalimanında protokol karşıladı.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Gürcistan'a gitti
Tiflis, 22 Mayıs, () - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere bakanlarla birlikte Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e indi. Yıldırım ve beraberindekileri havalimanında protokol karşıladı.
22 Mayıs 2017 Pazartesi 21:31
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