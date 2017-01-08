IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil’de dini liderlerle bir araya geldi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Erbil’de dini liderlerle bir araya geldi
IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil’de dini liderlerle bir araya geldi.
08 Ocak 2017 Pazar 10:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.