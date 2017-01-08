IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü
IRAK () - Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.
08 Ocak 2017 Pazar 12:55
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