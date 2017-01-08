(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Erbil'de
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Erbil'e geldi. Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı...
08 Ocak 2017 Pazar 10:24
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Erbil'e geldi. Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.
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