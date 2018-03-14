Ali Kan / Bakü, 14 Mart () – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü
Ali Kan / Bakü, 14 Mart () – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
14 Mart 2018 Çarşamba 16:47
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