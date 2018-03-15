Ali Kan / Bakü, 15 Mart () - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu.
(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda -2
Ali Kan / Bakü, 15 Mart () - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu.
15 Mart 2018 Perşembe 12:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.