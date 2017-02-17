(Görüntülü Haber) Başbakan Malta'da yürüyüş yaptı

Malta'nın başkenti Valletta'da resmi temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım şehirde yürüyüş yaptı. Osmanlı donanmasının kuşattığı ancak fethedemediği kaleyi gezen ve bahçe olarak adlandırılan seyir terasından tarihi kenti ve limanı izleyen Başbakan Binali Yıldırım bir Türk aileyle karşılaştı. Başbakanı görünce şaşıran küçük Türk çocuğu annesiyle birlikte Başbakan selam verdi. Çocuğu kucağına alıp seven Başbakan Binali Yıldırım anne ve oğlu ile bir süre sohbet etti.