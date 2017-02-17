(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım Malta ziyaretinin ardından Almanya'nın Münih kentine geldi
17 Şubat 2017 Cuma 23:14
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