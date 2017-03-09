(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Ali Ruhluel, Lefkoşa 9 Mart () - Başbakanı Binali Yıldırım, günü birlik ziyaret için bugün öğle saatlerinde KKTC’ye gitti. Aralarında bazı bakanların, milletvekillerinin ve AK Parti yetkililerinin de bulunduğu kalabalık bir heyetle adaya giden Yıldırım, bu akşam, AK Parti’nin Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde başlattığı evet kampanyası çerçevesinde KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına başkent Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek mitingde konuşma yapacak. YILDIRIM, KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE GÖRÜŞTÜ Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Akıncı ve Yıldırım, görüşmelerinin ardından basına ortak açıklama yapacak. Yıldırım daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı Sibel Siber ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le görüşecek. Anayasa referandumuna yönelik evet kampanyası çerçevesinde AK Parti tarafından düzenlenecek Atatürk Spor Salonu’ndaki toplantıya katılarak konuşma yapacak Yıldırım ve heyetinin, daha sona adadan ayrılması bekleniyor.