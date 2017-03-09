(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım Kıbrıs'ta resmi törenle karşılandı
Başbakan Binali Yıldırım Kıbrıs Havalimanı'nda resmi tören ile karşılandı.
09 Mart 2017 Perşembe 14:56
Başbakan Binali Yıldırım Kıbrıs Havalimanı'nda resmi tören ile karşılandı.
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