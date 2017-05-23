İstanbul, 23 Mayıs () - Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisi için Gürcistan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüştü.
(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüştü
İstanbul, 23 Mayıs () - Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisi için Gürcistan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüştü. ...
23 Mayıs 2017 Salı 16:05
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