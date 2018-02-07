Ekber Karabağ / Tahran, 7 Şubat () - İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. (Görüntülü-Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü
Ekber Karabağ / Tahran, 7 Şubat () - İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. (Görüntülü-Fotoğraflı)
07 Şubat 2018 Çarşamba 19:52
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